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В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию с травмой головы: появилось видео
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22 мая 2025, 19:22

В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию с травмой головы: появилось видео

22 мая 2025, 19:22
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скриншот с видео
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После посещения Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки житель Ужгорода оказался в больнице с травмой головы. Ему внезапно стало плохо и он упал на пол. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщил Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщает RegioNews.

Гражданин находился на территории Ужгородского РТЦК и СП с целью уточнения военно-учетных данных и установления его пригодности к военной службе.

"Во время пребывания в помещении центра, как зафиксировано на видео с камер наблюдения, мужчине внезапно стало плохо. Он упал на пол и получил травму головы", — сообщили военные.

На место инцидента немедленно была вызвана бригада экстренной медицинской помощи. После оказания помощи мужчина самостоятельно вышел из помещения в сопровождении врачей. Его доставили в медицинское учреждение.

"Отмечаем, что никакое физическое или психологическое давление со стороны представителей РТЦК и СП к указанному гражданину не применялось. Все действия осуществлялись исключительно в рамках действующего законодательства и регламентированных процедур", - отметили в Закарпатском ОТЦК и СП.

Напомним, на днях во Львове ветеран Национальной гвардии Украины заявил о нападении работников ТЦК. По словам мужчины, его затащили в бус и избивали.

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