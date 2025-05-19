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19 травня 2025, 10:36

Випав із вікна: працівники ТЦК заперечили причетність до вбивства цивільного в Харкові

19 травня 2025, 10:36
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Харкові чоловік загинув внаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі ТЦК та СП. Протиправних дій щодо загиблого громадянина вчинено не було

Про це повідомляє Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Зазначається, що під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці районного ТЦК та СП із співробітниками Національної поліції зупинили місцевого мешканця для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів.

Він був без документів, інформацію про себе не надавав і відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість чоловік добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Військові наголошують, що "жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було".

Також відомо, що ввечері 12 травня жителя Харкова без ознак життя виявили на території ТЦК та СП.

"Під час попереднього вивчення обставин було встановлено, що чоловік загинув внаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі", – йдеться в повідомленні Харківського ОТЦК та СП.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, 12 травня у Харкові 39-річний чоловік вистрибнув із вікна будівлі ТЦК. Поліція з'ясовує обставини смерті. Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направили до Державного бюро розслідувань.

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