Фото: СБУ

На Закарпатті винесли вирок двом місцевим жителям. Вони вчиняли підпали на замовлення російських спецслужб

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

На Закарпатті засудили агентів РФ, які знищили трансформаторну підстанцію в одному із селищ Рахівського району. Відомо, що цей енергооб’єкт живив понад 60 соціальних закладів громади, зокрема місцевий центр первинної медико-санітарної допомоги.

Також зловмисники спалили розподільчу шафу транзитної базової станції одного з операторів мобільного зв’язку України. СБУ минулого року затримали агентів ФСБ. Виявилось, що це двоє 22-річних місцевих безробітних, яких росіяни завербували в соцмережах, пообіцявши "швидкий заробіток".

Суд визнав їх винними. Зловмисникам призначили по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали 17-річного агента російських спецслужб. Відомо, що неповнолітній збирав розвіддані про українські військові об'єкти на Харківщині та Дніпропетровщині.