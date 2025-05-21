Шукали швидкого заробітку: на Закарпатті агенти РФ отримали терміни
На Закарпатті винесли вирок двом місцевим жителям. Вони вчиняли підпали на замовлення російських спецслужб
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
На Закарпатті засудили агентів РФ, які знищили трансформаторну підстанцію в одному із селищ Рахівського району. Відомо, що цей енергооб’єкт живив понад 60 соціальних закладів громади, зокрема місцевий центр первинної медико-санітарної допомоги.
Також зловмисники спалили розподільчу шафу транзитної базової станції одного з операторів мобільного зв’язку України. СБУ минулого року затримали агентів ФСБ. Виявилось, що це двоє 22-річних місцевих безробітних, яких росіяни завербували в соцмережах, пообіцявши "швидкий заробіток".
Суд визнав їх винними. Зловмисникам призначили по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали 17-річного агента російських спецслужб. Відомо, що неповнолітній збирав розвіддані про українські військові об'єкти на Харківщині та Дніпропетровщині.