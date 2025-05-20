На Харківщині СБУ затримала 17-річного агента російських спецслужб

фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала неповнолітнього агента ворога, який збирав розвіддані про українські військові об'єкти на Харківщині та Дніпропетровщині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисником виявився 17-річний житель Лозової, завербований російськими спецслужбами через Telegram. Йому обіцяли "легкі гроші"за шпигунську діяльність.

Юнак подорожував східними регіонами на рейсових автобусах, фіксуючи переміщення та локації Сил оборони. Зокрема, він знімав на відео військові колони, що прямували на передову, та розвідував позиції поблизу військових частин, прикриваючись нібито пошуком поштових відділень.

Після повернення додому зібрані дані передавав своєму куратору з РФ. За інформацією СБУ, ці розвіддані мали використовуватись ворогом для підготовки нових атак.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочинну діяльність та затримали підозрюваного за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Фігуранту вже повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали підлітка, який збирався підірвати ТЦК. Ворожим поплічником виявився неповнолітній, який вже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

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