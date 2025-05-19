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19 травня 2025, 14:14

СБУ затримала агента російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони на півночі

19 травня 2025, 14:14
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фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Чернігівщині. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до захисту північного кордону

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За інструкцією російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати місцевих блокпостів, командно-спостережних пунктів та логістичних центрів Сил оборони. Також він намагався розвідати основні маршрути переміщення військового транспорту.

Як встановила СБУ, ворожим агентом виявився 42-річний безробітний із Чернігівської області, який шукав "легкі гроші" на Телеграм-каналах.

Після вербування зрадник почав обходити прикордонну місцевість і приховано фіксував локації українських захисників на свій телефон.

Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала. Також СБУ на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для контактів з окупантами.

Агенту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Затриманий 17-річний агент ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК.

Хлопець вже має підозру за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

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