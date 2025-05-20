Передавав секретні дані ФСБ: ексзаступника РНБО судитимуть за держзраду

фото: з відкритих джерел

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та трьох співробітників ФСБ Російської Федерації. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також державну зраду і шпигунство

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За інформацією з відкритих джерел, йдеться про Володимира Сівковича.

За даними слідства, колишній високопосадовець, перебуваючи на території РФ, добровільно погодився на негласну співпрацю з представниками країни-агресора.

Діючи під керівництвом ФСБ, він став активним учасником злочинної організації, завданням якої було підривати діяльність українських правоохоронних органів.

Експосадовець регулярно отримував внутрішню інформацію від колишнього керівника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, який на той момент був офіцером з особливих доручень керівництва СБУ. Отримані дані передавались представникам ФСБ РФ для впливу на українську спецслужбу.

На даний момент окремий обвинувальний акт стосовно екскерівника кримського ГУ СБУ розглядається в суді. Його обвинувачують у державній зраді, участі у злочинній організації, самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю.

Нагадаємо, Сумська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Шостки. Колишній депутат Шосткинської міськради від "Партії регіонів" співпрацював із російськими спецслужбами.