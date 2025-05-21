Фото: СБУ

В Закарпатье вынесли приговор двум местным жителям. Они совершали поджоги по заказу российских спецслужб

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

На Закарпатье осудили агентов РФ, которые уничтожили трансформаторную подстанцию в одном из поселков Раховского района. Известно, что этот энергообъект питал более 60 социальных учреждений общества, в частности, местный центр первичной медико-санитарной помощи.

Также злоумышленники сожгли распределительный шкаф транзитной базовой станции одного из операторов мобильной связи Украины. СБУ в прошлом году задержали агентов ФСБ. Оказалось, что это двое 22-летних местных безработных, которых россияне завербовали в соцсетях, пообещав "быстрый заработок".

Суд признал их виновными. Злоумышленникам назначили по 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали 17-летнего агента российских спецслужб. Известно, что несовершеннолетний собирал разведданные об украинских военных объектах в Харьковской и Днепропетровской областях.