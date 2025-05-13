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13 мая 2025, 16:51

АЗС в Закарпатье оштрафовали за нарушение торговли горючим

13 мая 2025, 16:51
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фото: freepik.com
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С начала 2025 года специалисты Главного управления ГНС в Закарпатской области провели 9 фактических проверок автозаправочных станций (АЗС, АГЗС), чтобы проконтролировать соблюдение законодательства в сфере розничной торговли горючим. По результатам проверок заправки были оштрафованы на 140 тыс. грн

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГУ ГНС в Закарпатской области на своем сайте.

Как отмечается в сообщении, во время проверок был выявлен целый ряд нарушений. Среди них – непроведение расчетных операций из-за невыдачи фискальных чеков при продаже горючего.

Кроме того, было зафиксировано нарушение требований к реализации подакцизных товаров, в частности, выдача расчетных документов, не соответствующих установленной форме, реализация горючего без надлежащего учета и хранения горючего без лицензии на право хранения.

"По результатам проведенных проверок к субъектам хозяйствования за выявленные нарушения в установленном законом порядке применены штрафные (финансовые) санкции в размере 140 тыс. рублей. гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, McDonald's открыл ресторан в Закарпатье.

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