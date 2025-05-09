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09 травня 2025, 15:59

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався потрапити до Словаччини із підробленими документами

09 травня 2025, 15:59
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фото: ДПСУ
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У Закарпатській області прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Словаччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Чоловік прямував до Словаччини пішки через пункт пропуску "Малі Селменці". Як підставу для виїзду за межі України він разом з паспортом надав документи, які начебто посвідчували, що він є особою з інвалідністю. Втім, під час перевірки документів прикордонники виявили ознаки їх підробки.

"Вони не відповідали встановленому зразку, до того ж під час вказаної у довідці дати медичного огляду чоловік перебував за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку відмовили у пропуску через кордон. Тепер йому інкримінують кримінальне правопорушення за ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який за 13 000 доларів намагався переправити в Угорщину харків’янина.

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