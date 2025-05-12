На Закарпатті служителі московського патріархату за 10 000 доларів намагались переправити "клієнта" до Румунії

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У Закарпатській області взяли під варту двох місцевих жителів, які намагалися організувати незаконне переправлення в Румунію військовозобов’язаного чоловіка. Обидва чоловіки є служителями московського патріархату.

Зловмисників затримали "на гарячому" - після отримання 10 000 доларів США за спробу здійснення незаконної оборудки на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Хижа" Мукачівського прикордонного загону.

Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який за 13 000 доларів намагався переправити в Угорщину харків’янина.