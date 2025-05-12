На Закарпатті служителі московського патріархату за 10 000 доларів намагались переправити "клієнта" до Румунії
На Закарпатті суд обрав запобіжний захід двом служителям московського патріархату
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
У Закарпатській області взяли під варту двох місцевих жителів, які намагалися організувати незаконне переправлення в Румунію військовозобов’язаного чоловіка. Обидва чоловіки є служителями московського патріархату.
Зловмисників затримали "на гарячому" - після отримання 10 000 доларів США за спробу здійснення незаконної оборудки на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Хижа" Мукачівського прикордонного загону.
Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який за 13 000 доларів намагався переправити в Угорщину харків’янина.