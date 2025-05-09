На Закарпатті проводять форум з нагоди Дня Європи

фото: Інститут центральноєвропейської стратегії

У Закарпатській області триває євроінтеграційний форум, де дискутують з європейськими інтелектуалами Центральної та Західної Європи про інтеграцію України в Європейський союз

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Форум організований Інститутом Центральноєвропейської Стратегії разом з партнерами з нагоди Дня Європи і присвячений переосмисленню ідей об’єднаної Європи та нової Центральної Європи.

Цьогоріч форум відкрила українська письменниця та філософиня Оксана Забужко промовою "Сьогодні вся Європа - це Центральна Європа".

"Щоб протидіяти російським імперським наративам та на рівні наративів синхронізувати розуміння Європи між Україною та ЄС, ми започаткували у 2023 році нову ініціативу під назвою "Діалоги про Європу” / Dialogues on Europe", - каже Росана Тужанська, експертка з розвитку громадських організацій та медіа.

Учасниками заходу стали інтелектуали та політичні експерти з України, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Німеччини, Вірменії та Хорватії.

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