фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Спершу прикордонники зупинили на околиці міста Берегово автомобіль, яким водій – житель Закарпаття, віз до кордону двох пасажирів – жителів Львівщини та Черкащини. Пасажири збирались незаконно потрапити за кордон. З цією метою вони зв’язалися з переправниками, які пообіцяли допомогти. Таку послугу ділки оцінили в 25 тисяч доларів з обох чоловіків.

Водія затримали. Згодом були затримані ще двоє фігурантів – організатор незаконної оборудки та його пособник. Самого організатора заскочили на гарячому під час отримання ним частини обумовленої суми від одного зі своїх клієнтів.

Усім трьом переправникам оголосили підозру. Їм загрожує від 5 до 9 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів переправляли чоловіків через кордон.