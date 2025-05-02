13:56  01 травня
У Рівному немовля викинули на смітник: поліція повідомила подробиці
18:37  01 травня
Напад на Стерненка: з'явилось відео з камер спостереження та деталі
19:10  01 травня
Чоловіка, який хотів викрасти 6-річну дитину на Київщині, взяли під варту
UA | RU
UA | RU
02 травня 2025, 03:26

На Закарпатті затримали ділків, які за $25 тисяч переправляли чоловіків до Угорщини

02 травня 2025, 03:26
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники затримали трьох ділків, які намагалися поза пунктами пропуску переправити в Угорщину військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Спершу прикордонники зупинили на околиці міста Берегово автомобіль, яким водій – житель Закарпаття, віз до кордону двох пасажирів – жителів Львівщини та Черкащини. Пасажири збирались незаконно потрапити за кордон. З цією метою вони зв’язалися з переправниками, які пообіцяли допомогти. Таку послугу ділки оцінили в 25 тисяч доларів з обох чоловіків.

Водія затримали. Згодом були затримані ще двоє фігурантів – організатор незаконної оборудки та його пособник. Самого організатора заскочили на гарячому під час отримання ним частини обумовленої суми від одного зі своїх клієнтів.

Усім трьом переправникам оголосили підозру. Їм загрожує від 5 до 9 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів переправляли чоловіків через кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття втеча за кордон втеча від мобілізації переправник виїзд за кордон прикордонники
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
За місяць РФ застосувала проти України понад 5 тисяч КАБів
02 травня 2025, 03:00
Залив тіло бетоном: на Дніпропетровщині чоловік під час сварки вбив матір
02 травня 2025, 02:46
Житель Хмельниччини виманював $4000 у матері зниклого безвісти захисника
02 травня 2025, 02:21
На Житомирщині вантажний потяг на смерть збив чоловіка
02 травня 2025, 01:52
Про що угода про корисні копалини?
02 травня 2025, 01:35
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки
02 травня 2025, 01:20
В Одесі в шахті ліфта супермаркету знайшли тіло вантажника
02 травня 2025, 01:03
Атака на Запоріжжя: з-під завалів будинку дістали чоловіка, якого вважали загиблим
02 травня 2025, 00:52
На Закарпатті сталася пожежа на складі
02 травня 2025, 00:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »