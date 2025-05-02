На Закарпатті підлітки жорстоко вбили собаку та зняли це на відео
30 квітня у селі Березово Хустського району Закарпатської області група підлітків жорстоко побила палицею собаку, який був прив'язаний
Відео поширили місцеве видання "Нова Свобода" і і журналістка Марина Алдон передає RegioNews.
На записі чути, як підлітки сміються та обговорюють, коли і як бити тварину. Один із хлопців кілька разів ударяє собаку по голові. Від отриманих травм тварина загинула.
Журналістка звернулася до правоохоронців.
У поліції Закарпаття підтвердили, що зареєстрували факт жорстокого поводження з твариною і вже проводять розслідування.
"Співробітники районного управління поліції вже зареєстрували дану подію та наразі проводять заходи зі встановлення причетних до жорстокого поводження з твариною осіб. Їхнім діям буде надана відповідна правова оцінка", – йдеться у заяві правоохоронців.
Поліція закликає громадян допомогти в упізнанні учасників злочину.
Якщо ви володієте інформацією – звертайтеся до найближчого відділу поліції або телефонуйте на 102.
Нагадаємо, правоохоронці в столиці розслідують жорстоке поводження з твариною. Киянин показував у Telegram, як він катує кошеня.
Раніше у Львові чоловік вбив свого собаку битою. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.