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02 травня 2025, 10:56

На Закарпатті підлітки жорстоко вбили собаку та зняли це на відео

02 травня 2025, 10:56
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фото: скриншот із відео
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30 квітня у селі Березово Хустського району Закарпатської області група підлітків жорстоко побила палицею собаку, який був прив'язаний

Відео поширили місцеве видання "Нова Свобода" і і журналістка Марина Алдон передає RegioNews.

На записі чути, як підлітки сміються та обговорюють, коли і як бити тварину. Один із хлопців кілька разів ударяє собаку по голові. Від отриманих травм тварина загинула.

Журналістка звернулася до правоохоронців.

У поліції Закарпаття підтвердили, що зареєстрували факт жорстокого поводження з твариною і вже проводять розслідування.

"Співробітники районного управління поліції вже зареєстрували дану подію та наразі проводять заходи зі встановлення причетних до жорстокого поводження з твариною осіб. Їхнім діям буде надана відповідна правова оцінка", – йдеться у заяві правоохоронців.

Поліція закликає громадян допомогти в упізнанні учасників злочину.

Якщо ви володієте інформацією – звертайтеся до найближчого відділу поліції або телефонуйте на 102.

Нагадаємо, правоохоронці в столиці розслідують жорстоке поводження з твариною. Киянин показував у Telegram, як він катує кошеня.

Раніше у Львові чоловік вбив свого собаку битою. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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Закарпаття підлітки тварини собака убивство жорстоке поводження з тваринами поліція
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