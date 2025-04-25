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25 квітня 2025, 16:55

На Закарпатті прикордонники затримали трьох порушників, які намагались вночі втекти до Румунії

25 квітня 2025, 16:55
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фото: ДПСУ
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На кордоні з Румунією українські прикордонники затримали трьох порушників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Групу чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією зупинили цієї ночі прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону.

Троє жителів Виноградівського району Закарпаття намагались потрапити до сусідньої країни уночі. О першій годині ночі чоловіків затримали.

Під час затримання зловмисники проігнорували законні вимоги прикордонників та спробували втекти.

За вчинені правопорушення, передбачені ч.2 ст. 204-1 та ч. 2 ст.185.10 КУпАП, на чоловіків склали протоколи, справу скерували до суду.

Нагадаємо, на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох чоловіків, які їхали "до дівчат на Паску".

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