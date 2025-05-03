Фото: Нацполіція

На Закарпатті в житловому будинку вибухнула граната. Виявилось, що там було застілля двох друзів

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в суботу, 3 травня. Внаслідок вибуху гранати загинув 50-річний житель Закарпаття. Його 54-річний друг був госпіталізований з пораненнями.

Це відбулось, коли в чоловіків було застілля з алкоголем. В якийсь момент один з них випадково висмикнув чеку з гранати. Правоохоронці кваліфікували цю подію попередньо за за ч. 1 ст.115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

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ині військовий загинув у ліжку через боєприпас. За словами сусідів, до того, як сталась трагедія, з квартири чоловіка лунали крики. Ймовірно, хтось сварився. Після цього пролунав вибух.