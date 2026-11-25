Фото: поліція Рівненської області

У Рівненському районі судитимуть 22-річного водія Toyota Land Cruiser, який спричинив ДТП із потерпілою. Внаслідок аварії 19-річна пасажирка дістала перелом ключиці, травму живота та садна

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Автопригода сталася 18 липня близько 14:45 на дорозі між селами Тихе та Мирне Малолюбашинської територіальної громади.

За даними слідства, 22-річний житель села Велике Вербче керував позашляховиком у стані стомлення. Він не обрав безпечної швидкості руху та відволікся, через що не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя, після чого перекинувся у кювет.

Унаслідок аварії 19-річна пасажирка отримала перелом ключиці, травму живота та садна. Водій повністю відшкодував їй витрати на лікування.

Керманичу повідомили про підозру. Наразі досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

Серед пом’якшуючих обставин слідство врахувало щире каяття водія, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та надання допомоги потерпілій безпосередньо після ДТП. Обтяжуючих обставин не встановили.

Нагадаємо, що у Нікополі депутат міської ради на Audi збив на смерть жінку та поїхав з місця ДТП. За результатами освідування, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому повідомили про підозру.