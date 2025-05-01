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01 травня 2025, 12:23

У Києві вибухова частина дрону спрацювала із затримкою: постраждала жінка

01 травня 2025, 12:23
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Дарницькому район вибухнули касетні боєприпаси, скинуті з "шахедів" під час нічної атаки РФ

Про це повідомив т. в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев, передає RegioNews.

За його словами, у четвер, 1 травня, у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у результаті вибуху поранена літня жінка, місцева жителька. Її госпіталізували.

"Близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється", – зазначив голова КМВА Тимур Ткаченко.

За його даними, на місці працюють сапери, рятувальники та медики, наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

У МВС закликають громадян, не чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких, повідомляти на лінію 101 чи 102.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

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Київ вибух МВС дрон касетні боєприпаси вибухонебезпечні предмети Дарницький район
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