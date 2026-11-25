Фото: поліція Києва

У Києві поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у крадіжці близько 70 тисяч гривень у працівниці ательє. Зловмисниця дізналася про наявність у швачки великої суми готівки, підслухавши її телефонну розмову, та скористалася нагодою, щоб викрасти гроші

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, підозрювана випадково почула розмову працівниці ательє телефоном. Жінка розповідала, що має при собі значну суму готівки, яку планує віднести до пункту обміну валют.

Зловмисниця дочекалася моменту, коли швачка вийшла з приміщення, після чого витягла гроші з її сумки та втекла.

Поліцейські встановили особу й затримали підозрювану. Нею виявилася місцева мешканка, яка раніше вже була судима за майнові злочини. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили частину викрадених коштів.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.