Фото: поліція Черкаської області

В Умані на Черкащині 38-річному місцевому жителю повідомили про підозру у зловживанні впливом. Чоловік за 6 тисяч доларів обіцяв посприяти в оформленні документів для отримання третьої групи інвалідності

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

За даними слідства, уманчанин запевняв, що може вплинути на посадових осіб одного із закладів охорони здоров’я міста. За винагороду він обіцяв організувати виготовлення медичних документів, необхідних для отримання іншою особою третьої групи інвалідності.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність чоловіка. Його затримали під час отримання частини обумовленої суми в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 116 480 гривень.

Досудове розслідування триває.

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