Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, жінка організовувала закриті онлайн-трансляції на платформах для дорослих за участю дитини, а виготовлені матеріали поширювали в інтернеті, зокрема на форумах у даркнеті.

Обвинувальний акт щодо матері трьох дітей ювенальні прокурори скерували до суду 13 листопада 2026 року.

За даними слідства, протиправна діяльність тривала з 2021 року до липня 2022-го. Жінка залучала власну доньку до закритих онлайн-трансляцій на платформах для дорослих. На той момент дівчинці було приблизно 10–11 років.

Користуючись довірою дитини, її психологічною та матеріальною залежністю, мати чинила на неї психологічний тиск і примушувала до дій сексуального характеру перед камерою.

Виготовлені під час трансляцій матеріали сексуального насильства над дитиною надалі поширювали в інтернеті, зокрема на форумах у даркнеті.

Жінку обвинувачують у сексуальному насильстві щодо малолітньої особи, виготовленні та розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 301, ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Потерпілу, якій нині 15 років, а також двох інших малолітніх дітей жінки вилучили з небезпечного середовища та влаштували до патронатної сім’ї.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 38-річного чоловіка, який цілеспрямовано знайомився з неповнолітніми дівчатами з матеріально незахищених родин, схиляв їх до інтимних стосунків, а натомість купував подарунки, телефони та давав гроші.