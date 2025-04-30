13:00  30 квітня
Відсвяткували річницю: у Києві фотограф задушив модель
15:17  30 квітня
Синоптики попереджають про різке похолодання майже по всій Україні
16:21  30 квітня
На Дніпропетровщині медики торгували довідками для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2025, 18:32

На Чернігівщині в магазині стався вибух: є загиблий та травмовані

30 квітня 2025, 18:32
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В середу, 30 квітня, в магазині в міста Городня Чернігівського району стався вибух. Ймовірно, це була ручна граната

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо відомо, що внаслідок вибуху одна людина загинула і двоє зазнали травм.

На місце події прибули патрульні, слідчі, вибухотехніки та рятувальники.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини вибуху.

Нагадаємо, 28 квітня на Миколаївщині чоловік підірвав гранатою чотирьох поліцейських. Від отриманих травм 21-річний сержант поліції загинув, їнших госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область вибух Граната магазин загиблий постраждалі
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
На Тернопільщині двоє неповнолітніх обікрали склад автозапчастин
30 квітня 2025, 19:17
На Закарпатті автівка Audi врізалась в паркан будинку: загинув водій
30 квітня 2025, 18:53
ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти" на Луганщині, щоб родина отримала компенсацію
30 квітня 2025, 18:15
На Вінниччині водій вантажівки збів пішохода на смерть
30 квітня 2025, 18:09
Контракт 60+: у Верховній Раді пропонують дозволити служити у війську старшим чоловікам
30 квітня 2025, 17:43
На Дніпропетровщині зіткнулися автомобілі: постраждалих витягували рятувальники
30 квітня 2025, 17:32
На Одещині судитимуть правоохоронницю, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон
30 квітня 2025, 17:19
Подзвонили з "банку": на Сумщині жінка стала жертвою аферистів
30 квітня 2025, 16:48
Росіяни атакували дронами шахту та будинки на Донеччині: є поранена
30 квітня 2025, 16:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »