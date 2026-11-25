Фото: поліція Києва

Столичні поліцейські викрили чоловіка, якого підозрюють у привласненні криптоактивів на майже 4 млн гривень. Гроші у Bitcoin та інших криптовалютах жінка успадкувала після смерті батька, а доступ до гаманця довірила знайомому родини

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, після смерті батька жінці залишився апаратний криптовалютний гаманець зі значним обсягом активів, переважно у Bitcoin. Однак вона не мала необхідних технічних знань, щоб самостійно відновити до нього доступ.

Тому жінка звернулася по допомогу до знайомого родини, який працював системним адміністратором і позиціонував себе фахівцем у сфері криптовалют. Чоловік запропонував відновити доступ до гаманця в обмін на певний відсоток від наявних активів.

Отримавши конфіденційні дані потерпілої, фігурант почав поступово переказувати криптовалюту на власний акаунт та інші підконтрольні йому гаманці.

За інформацією правоохоронців, несанкціоновані операції тривали з травня 2025 року до березня 2026 року. Про зникнення коштів жінка дізналася у квітні 2026 року, коли перевірила баланс криптогаманця. Замість успадкованих активів там залишилося близько 1,35 долара.

Загальна сума привласнених криптоактивів становить майже 4 млн гривень.

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