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03 мая 2025, 18:15

На Закарпатье мужчина погиб из-за взрыва гранаты

03 мая 2025, 18:15
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Фото: Нацполиция
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На Закарпатье в жилом доме взорвалась граната. Оказалось, что там было застолье двух друзей

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел в субботу, 3 мая. В результате взрыва гранаты погиб 50-летний житель Закарпатья. Его 54-летний друг был госпитализирован с ранениями.

Это произошло, когда у мужчин было застолье с алкоголем. В какой-то момент один из них случайно выдернул чеку из гранаты. Правоохранители квалифицировали это событие предварительно по ч. 1 ст.115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. По делу идет досудебное расследование.

Напомним, ранее на Днепропетровщине военный погиб в постели из-за боеприпаса . По словам соседей, до того, как произошла трагедия, из квартиры мужчины раздавались крики. Вероятно, кто-то ссорился. После этого раздался взрыв.

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