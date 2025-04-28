На Миколаївщині чоловік підірвав гранатою чотирьох поліцейських
У Миколаївській області один поліцейський загинув, ще троє поранені внаслідок вибуху гранати
Про це повідомляє у Фейсбуці Національна поліція України, передає RegioNews.
Як зазначається, 28 квітня вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, чоловік дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо правоохоронців постраждали.
Від отриманих травм 21-річний поліцейський Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано.
Зловмисника було затримано.
Нагадаємо, СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракт у Миколаєві.
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