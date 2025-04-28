На Миколаївщині чоловік підірвав гранатою чотирьох поліцейських

фото: ілюстративне

У Миколаївській області один поліцейський загинув, ще троє поранені внаслідок вибуху гранати

Про це повідомляє у Фейсбуці Національна поліція України, передає RegioNews.

Як зазначається, 28 квітня вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, чоловік дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо правоохоронців постраждали.

Від отриманих травм 21-річний поліцейський Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано.

Зловмисника було затримано.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракт у Миколаєві.