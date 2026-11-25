Фото: МВС України

За десять місяців 2026 року українська поліція отримала понад 70 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Водночас ця статистика не відображає реальної кількості таких випадків, адже значна частина постраждалих замовчує насильство та не звертається по допомогу

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в етері національного телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

За її словами, домашнє насильство часто має латентний характер, тому офіційна статистика не охоплює всіх постраждалих.

"Водночас це, очевидно, не повна картина, адже домашнє насильство має латентний характер і часто замовчується. Головне, про що ми говоритимемо протягом цих 16 днів, — насильство не можна толерувати чи замовчувати. За допомогою потрібно звертатися", — наголосила Катерина Павліченко в межах кампанії "16 днів проти насильства".

У разі звернення поліцейські з'ясовують обставини події та оцінюють ризики для постраждалої людини. Якщо існує безпосередня загроза її життю чи здоров'ю, правоохоронці можуть винести терміновий заборонний припис.

Такий припис, зокрема, може зобов'язати кривдника залишити помешкання або заборонити йому контактувати з постраждалою людиною.

У МВС наголошують: якщо ви зазнали домашнього насильства або стали його свідком, потрібно телефонувати до поліції за номером 102.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.