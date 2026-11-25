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Російські війська 25 листопада атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у Слобідському районі постраждав 26-річний чоловік. Ще один удар зафіксували в Індустріальному районі міста

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, постраждалого внаслідок атаки у Слобідському районі госпіталізували. Медики надають йому необхідну допомогу.

Згодом стало відомо про атаку російського БпЛА на Індустріальний район Харкова. На момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило. Наслідки удару встановлюють.

Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада російський безпілотник атакував промислове підприємство в Полтавському районі. Внаслідок влучання на території об'єкта виникла пожежа.