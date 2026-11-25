Фото: поліція Харківської області

У Берестині на Харківщині 35-річний чоловік викрав гаманець із грошима у 56-річного пацієнта міської лікарні. Сума завданих збитків становить 7 тисяч гривень. Фігуранту повідомили про підозру

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, крадіжка сталася 17 листопада. Перебуваючи в палаті міської лікарні, чоловік відкрив тумбочку біля ліжка іншого пацієнта та знайшов там гаманець із грошима.

Переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, він забрав гаманець, сховав його до кишені куртки та залишив палату. Викраденими грошима зловмисник надалі розпорядився на власний розсуд.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.