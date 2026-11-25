Гучних подій у внутрішній політиці України нині немає. А ось внутрішньополітична боротьба загострилася

Гучних подій у внутрішній політиці України нині немає. А ось внутрішньополітична боротьба загострилася

Фото з відкритих джерел

Відбувається це у інформаційній сфері. Минулого тижня була інформаційно-політична атака на НАБУ та САП. Перша "відповідь” антикорів (табір антикорупційних активістів; журналістів та ЗМІ, які підтримують НАБУ та САП) була ще минулого тижня. 18 листопада в Українській правді з'явилася стаття Михайла Ткача "Коаліція рішучих". Хто насправді атакує НАБУ і САП". Свою статтю Михайло Ткач завершив драматичним висновком: "або протягом наступних місяців НАБУ і САП зруйнують Карфаген, або Карфаген за допомогою інших фігурантів корупційних викриттів (публічних і не дуже) зруйнує НАБУ і САП".

Цього тижня контратака "антикорів" продовжилася. Мабуть, стало очевидним, що ефект першої "відповіді" був недостатнім.

Вранці 24 листопада в "Українській правді” з'явилася стаття-розслідування про Давида Арахамію від імені Центру протидії корупції. А пізно ввечері 24 листопада "Українська правда" опублікувало на Ютубі велике відео-інтерв'ю із керівником САП Олександром Клименком. Сьогодні цитати з цього інтерв'ю розганяються за ЗМІ, які підтримують НАБУ та САП.

На даний момент це суто тактична боротьба, боротьба за вплив на громадську думку.

Проте відзначу цікаву тенденцію. Головною мішенню в атаці "антикорів" став Давид Арахамія. З нього "ліплять" нового "Єрмака". З одного боку, це вже звична політтехнологія. З іншого боку, мабуть, у таборі "антикорів” саме його вважають найнебезпечнішою для них фігурою, яка може бути тіньовим лідером неформальної коаліції, яка воює з НАБУ та САП.

Ще одна інформаційна та політична атака відбувається проти Віталія Кіма, міністра у справах ветеранів. З'явилася електронна петиція за його відставку, яка вже зібрала понад 25 тисяч голосів. У Верховній Раді депутати від "Європейської солідарності” зареєстрували проект постанови про звільнення Кіма з посади міністра. Оскільки тему звільнення Кіма порушують політичні опоненти президентської команди, можна спокійно прогнозувати, що Кіма з посади міністра не звільнять.

Але треба розуміти, чому така атака розпочалася. Формальним приводом для цього стали невдалі висловлювання Кіма в інтерв'ю РБК-Україна, які викликали різку критику представників ветеранського співтовариства. А далі з цього приводу вже скористалися представники опозиції. Однак і в історії з Віталієм Кімом також можна побачити "слід" теми Арахамії. Кіма різні джерела пов'язують із Арахамією. Та й він сам не заперечує, що вони знайомі, ще з Миколаєва, обидва звідти родом. Дуже популярна версія, що саме Арахамія пролобіював призначення Кіма до уряду. Тому ймовірно, що б'ють у Кіма, але мітять у того ж Арахамію.

Хто переможе у цьому інформаційно-політичному протистоянні? Зараз і у найближчій перспективі – ніхто. НАБУ та САП продовжать свої антикорупційні розслідування. І Карфаген не буде зруйнований, хоча і буде ґрунтовно пошарпаний.

І Кім і Арахамія залишаться у своїх формальних та неформальних статусах, якщо тільки проти них не виникнуть прямі та юридично обґрунтовані підозри у корупції та порушенні закону. Кримінальна справа (провадження) проти Арахамії, яка ініціюється Центром протидії корупції, ще не є таким розслідуванням. Це лише суто процесуальний привід для того, щоб підштовхнути й Офіс Генпрокурора та НАБУ для прямого розслідування дій Арахамії, зокрема у справі про незаконні виплати депутатам. Показово, що керівник САП Олександр Клименко дуже обережно відреагував на цю тему (втім, як і більшість інших політично делікатних тем) в інтерв'ю "Українській правді”.

Чому ніхто не переможе в протистоянні між антикорупціонерами та їх противниками, як мінімум до завершення війни?

Коаліція проти НАБУ і САП не зможе зупинити антикорупційні розслідування, зокрема і тому, що продовження цих розслідувань буде вимагати значна частина суспільства, за ними будуть уважно стежити наші міжнародні партнери. І вони будуть блокувати будь які спроби припинити ці розслідування, або обмежити повноваження НАБУ і САП.

Але навряд можна очікувати і повної перемоги НАБУ і САП в цьому протистоянні. Дуже схоже, що у них не так багато прямих юридичних доказів проти своїх противників. Нема і політичного ресурсу, щоб стримувати своїх противників, а для того, щоб їх прибрати взагалі можливостей нема. Розгляд цих справ ( по спецоперації Карфаген) може затягнутися на тривалий час.

Підсумок цього протистояння визначатиметься після повоєнних виборів та залежно від їх результатів. У ролі своєрідного політичного арбітра у цьому протистоянні виступлять українські виборці.