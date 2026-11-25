Прикордонники вдарили по складах росіян
Українські військові показали свіжі кадри з фронту. Дрони атакували позиції росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу військових бригади "Химера". Українські дрони атакували транспорт росіян, особовий склад та укриття, де окупанти сподівались сховатись.
"Але прикордонники чудово навчилися знаходити навіть найменші шпаринки у ворожому захисті. На доказ цього – добірка відео роботи бійців "Химери"", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.
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