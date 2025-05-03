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Увечері п'ятниці ТЦК та поліція в Ужгороді провели масштабний рейд. Працювали щонайменше сім патрульних авто та п'ять мікроавтобусів

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Він опублікував кадри з Ужгорода. За його словами, увечері 2 травня в центрі міста відбувся масштабний спільний рейд представників територіального центру комплектування та поліції. Вони перевіряли ресторани та бари, людей масово везли у військкомат.

На місці працювали щонайменше сім патрульних авто та п'ять мікроавтобусів. Один з бусів біля PubHouse, за словами журналіста, був майже заповнений.

Журналіст додав, що це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року. Він також зазначив, що перевіряли в закладах виключно гостей, а персонал не чіпали. Віталій Глагола заявив, що забирали навіть тих, в кого є бронювання або довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці.

При цьому нещодавно стало відомо, що в Черкаській області судитимуть начальника ТЦК, за те що той не виконав мобілізаційний план. За даними слідства, він незаконно приймав рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам.