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03 травня 2025, 13:25

В Ужгороді ТЦК провели масштабний рейд по барах: забирали навіть з бронюванням та відстрочкою

03 травня 2025, 13:25
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Фото: скрін
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Увечері п'ятниці ТЦК та поліція в Ужгороді провели масштабний рейд. Працювали щонайменше сім патрульних авто та п'ять мікроавтобусів

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Він опублікував кадри з Ужгорода. За його словами, увечері 2 травня в центрі міста відбувся масштабний спільний рейд представників територіального центру комплектування та поліції. Вони перевіряли ресторани та бари, людей масово везли у військкомат.

На місці працювали щонайменше сім патрульних авто та п'ять мікроавтобусів. Один з бусів біля PubHouse, за словами журналіста, був майже заповнений.

Журналіст додав, що це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року. Він також зазначив, що перевіряли в закладах виключно гостей, а персонал не чіпали. Віталій Глагола заявив, що забирали навіть тих, в кого є бронювання або довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці.

При цьому нещодавно стало відомо, що в Черкаській області судитимуть начальника ТЦК, за те що той не виконав мобілізаційний план. За даними слідства, він незаконно приймав рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам.

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