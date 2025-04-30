На Тернопільщині судитимуть працівника ТЦК, який за 5000 доларів обіцяв звільнити від військової служби

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Працівника ТЦК затримали під час отримання грошей. За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що працівник ТЦК запропонував військовозобов’язаному "домовитися" зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії та подальшого призову на військову службу. Також він пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. Свої "послуги" оцінив у 5000 доларів.

Фігуранту було оголошено підозру за ч. 2 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Тернопільщині посадовець вишу за 1600 доларів продавав відстрочки від служби в армії.