фото: pixabay

Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ про розбронювання окремих медпрацівників, у яких є потреба

Про це повідомила пресслужба МОЗ, інформує RegioNews.

"На початку року Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб ЗСУ та сектору оборони у медичних працівниках розроблений механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба", – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації для формування списків розбронювання.

Нагадаємо, військовослужбовців ТЦК та СП без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я відправлять на службу у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.