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02 травня 2025, 18:44

У Черкаській області судитимуть начальника ТЦК, за те що той не виконав мобілізаційний план

02 травня 2025, 18:44
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фото: ілюстративне
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП, який зривав мобілізаційний план

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, посадовець умисно сприяв непризову на військову службу окремих військовозобов’язаних, чим зірвав виконання планів щодо направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових частин Збройних Сил України.

"Офіцер, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно приймав рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. Такі дії завдали шкоди належному забезпеченню комплектування підрозділів, зокрема тих, що виконують спеціальні завдання в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Начальнику ТЦК загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Черкащині аферист вкрав у вдови військового гроші, які вона отримала після загибелі чоловіка.

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