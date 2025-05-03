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03 мая 2025, 13:25

В Ужгороде ТЦК провели масштабный рейд по барам: забирали даже с бронированием и отсрочкой

03 мая 2025, 13:25
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Фото: скрин
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Вечером пятницы ТЦК и полиция в Ужгороде провели масштабный рейд. Работали по меньшей мере семь патрульных авто и пять микроавтобусов

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Он опубликовал кадры из Ужгорода. Вечером 2 мая в центре города состоялся масштабный совместный рейд представителей территориального центра комплектования и полиции. Они проверяли рестораны и бары, людей массово увозили в военкомат.

На месте работали по меньшей мере семь патрульных авто и пять микроавтобусов. Один из бусов возле PubHouse, по словам журналиста, был почти заполнен.

Журналист добавил, что это первый столь масштабный рейд в городе с начала 2025 года. Он также отметил, что проверяли в заведениях исключительно гостей, а персонал не трогали. Виталий Глагола заявил, что забирали даже тех, у кого есть бронирование или справки об отсрочке. Известно, что среди доставленных есть и правоохранители.

При этом недавно стало известно, что в Черкасской области будут судить начальника ТЦК за то, что тот не выполнил мобилизационный план. По данным следствия, он незаконно принимал решение о непризыве и аннулировании повесток отдельным мужчинам.

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