На Закарпатті злодійка пограбувала дружину військового
У Тячеві Закарпатської області поліція швидко розшукала злодійку, яка обікрала дружину військовослужбовця
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що днями до поліції звернулася 43-річна жінка, яка повідомила про крадіжку гаманця з майже 20 тисячами гривень, документами та банківськими картками на одній із вулиць міста Тячів.
Правоохоронці переглянули відео з камер та вже через кілька годин затримали 30-річну зловмисницю з села Руське Поле.
У злодійки вилучили всі викрадені кошти, які незабаром повернуть потерпілій.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Франківщині до трьох років ув'язнення засудили жінку, яка виманювала гроші у родичів військових.
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