На Закарпатті злодійка пограбувала дружину військового

фото: Національна поліція

У Тячеві Закарпатської області поліція швидко розшукала злодійку, яка обікрала дружину військовослужбовця

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями до поліції звернулася 43-річна жінка, яка повідомила про крадіжку гаманця з майже 20 тисячами гривень, документами та банківськими картками на одній із вулиць міста Тячів.

Правоохоронці переглянули відео з камер та вже через кілька годин затримали 30-річну зловмисницю з села Руське Поле.

У злодійки вилучили всі викрадені кошти, які незабаром повернуть потерпілій.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Франківщині до трьох років ув'язнення засудили жінку, яка виманювала гроші у родичів військових.