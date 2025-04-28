На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України
У місті Перечин Закарпатської області стався зворушливий випадок: лелека приніс до свого гнізда український прапор
Як пише "Закарпаття 24" автор світлин Євген Весельський, передає RegioNews.
"Без слів сказав головне: тут — мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце", – підписав фото чоловік.
Місцеві мешканці розповідають, що гніздо розташоване неподалік людних доріг.
Зазвичай лелеки приносять для облаштування своїх осель гілки, траву чи клаптики тканини. Проте цього разу птах вразив усіх: у його дзьобі замайорів синьо-жовтий стяг. Лелека обережно вклав прапор у гніздо.
Є здогадка, що прапор він міг принести з Алеї Героїв, яка знаходиться неподалік місця розташування гнізда.
Нагадаємо, цьогоріч у лютому на водоймі у селі Іллінівка на Донеччині лебеді примерзли до криги. Диких птахів врятували надзвичайники.