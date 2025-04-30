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30 апреля 2025, 10:55

В Закарпатье полиция призвала АЗС не продавать горючее несовершеннолетним

30 апреля 2025, 10:55
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фото: Национальная полиция
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Патрульная полиция Закарпатья провела информационную акцию на АЗС в Мукачево, во время которой объяснила, на что обращать внимание прежде всего при продаже топлива

Как передает RegioNews, об этом идет речь на странице полиции в социальной сети Facebook.

Правоохранители провели информационную акцию на автозаправочных станциях (АЗС) города, сосредоточив внимание на ответственной продаже горюче-смазочных материалов, особенно несовершеннолетним лицам.

Как отмечают в пресс-службе патрульной полиции области, основная цель мероприятия — привлечь внимание работников АЗС к важности соблюдения законодательства, а также недопущение диверсионной деятельности, являющейся общей задачей для всех граждан.

Правоохранители подчеркнули, что такие меры способствуют безопасности региона и помогают предотвращать потенциальные угрозы.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали трех нарушителей, которые пытались ночью бежать в Румынию.

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Закарпатье Мукачево топливо заправка полиция
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