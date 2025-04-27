На Закарпатті затримали ухилянта, який за $600 купив фальшиві документи про хворобу сина

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У пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону затримали 40-річного мешканця Івано-Франківської області, який намагався незаконно потрапити до Румунії

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для виїзду за кордон чоловік подав прикордонникам пакет документів, що нібито підтверджував серйозне захворювання його дитини. Проте під час перевірки у співробітників прикордонної служби виникли сумніви щодо справжності поданих медичних довідок. Поглиблений аналіз документів виявив підробку.

Під час спілкування затриманий визнав, що документи він отримав неофіційним шляхом. За виготовлення фальшивого комплекту чоловік заплатив посередникам 600 доларів США.

Прикордонники передали правопорушника співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, мешканка Львова "купила" у Харкові дитину для свого сина, щоб його не мобілізували.