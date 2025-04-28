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28 квітня 2025, 13:44

На Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів переправляли чоловіків через кордон

28 квітня 2025, 13:44
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фото: ДПСУ
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У разі доведення вини підозрюваних, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Трьох осіб, які займалися переправленням через кордон військовозобов’язаних чоловіків, затримали на Закарпатті співробітники головного оперативно-розшукового відділу та відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону.

Правоохоронці зупинили автомобіль, яким двоє жителів Закарпаття - водій та його поплічник, везли до кордону шістьох своїх клієнтів – чотирьох жителів Івано-Франківщини, жителя Харківщини та жителя Львівщини.

За незаконний перетин кордону кожен із клієнтів заплатив по 8000 доларів.

Організатором злочинної схеми виявився 25–річний житель Закарпаття. Зловмисника правоохоронці затримали одразу після отримання ним обумовленої суми коштів від одного із клієнтів.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали зловмисників, які за 3000 доларів переправляли чоловіка до Угорщини.

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