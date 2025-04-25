На Закарпатті прикордонники затримали зловмисників, які за 3000 доларів переправляли чоловіка до Угорщини

фото: ДПСУ

Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону викрили протиправну схему двох жителів Закарпаття, які за грошову винагороду намагалися переправити до Угорщини військовозобов’язаного чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що організатор схеми знайшов "клієнта" через спільних знайомих. Свої "послуги" він оцінив у 3000 доларів США. Переправник зустрів "клієнта" в Ужгороді та одразу забрав у нього кошти.

До перевезення закарпатець долучив знайому, яка доправила пасажира до населеного пункту Батрадь Берегівського району. Жінку разом з "клієнтом" затримали, щойно ті зупинилися у визначеній точці і залишили автомобіль.

У зловмисників вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти – 2 500 доларів США і 18 000 гривень. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох порушників, які намагались вночі втекти до Румунії.