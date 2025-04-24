Розбій на Закарпатті: підлітка судитимуть за напад на таксиста

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На Тячівщині судитимуть 17-річного мешканця селища Дубове, який скоїв розбійний напад на таксиста

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 21 січня цього року. Тоді до поліції звернувся 61-річний чоловік та повідомив, що на нього напав невідомий.

Поліцейські, які виїжджали на місце події, встановили, що заявник працює таксистом. Тієї ночі він перевозив клієнта, який, перебуваючи на задньому сидінні автомобіля, раптово почав душити чоловік та завдав йому кілька ударів по голові.

Згодом зловмисник силою відібрав у водія мобільний телефон, 3 тисячі гривень та на ходу вискочив із транспортного засобу.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 17-річний місцевий житель. Його швидко розшукали та затримали.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві підлітки побили військового. Подія сталась у столичному гідропарку.