На Закарпатье задержаны злоумышленники, которые за 8000 долларов переправляли мужчин через границу

фото: ГПСУ

В случае доказывания вины подозреваемых им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Три человека, которые занимались переправкой через границу военнообязанных мужчин, задержали в Закарпатье сотрудники главного оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда.

Правоохранители остановили автомобиль, которым двое жителей Закарпатья - водитель и его приспешник, везли к границе шестерых своих клиентов – четырех жителей Ивано-Франковской области, жителя Харьковщины и жителя Львовщины.

За незаконное пересечение границы каждый из клиентов заплатил по 8000 долларов.

Организатором преступной схемы оказался 25-летний житель Закарпатья. Злоумышленника стражи порядка задержали сразу после получения им оговоренной суммы средств от одного из клиентов.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали злоумышленников, которые за 3000 долларов переправляли мужчину в Венгрию.