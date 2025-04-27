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27 апреля 2025, 18:35

На Закарпатье задержали уклониста, который за $600 купил фальшивые документы о болезни сына

27 апреля 2025, 18:35
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фото: ГПСУ
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В пункте пропуска "Дьяково" пограничники Мукачевского отряда задержали 40-летнего жителя Ивано-Франковской области, пытавшегося незаконно попасть в Румынию

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Для выезда за границу мужчина подал пограничникам пакет документов, якобы подтверждающих серьезное заболевание его ребенка. Однако во время проверки у сотрудников пограничной службы возникли сомнения в подлинности поданных медицинских справок. Углубленный анализ документов выявил подделку.

Во время общения он признал, что документы получил неофициальным путем. За изготовление фальшивого комплекта мужчина заплатил посредникам 600 долларов США.

Пограничники передали правонарушителя сотрудникам Нацполиции.

Напомним, жительница Львова "купила" в Харькове ребенка для своего сына, чтобы его не мобилизовали.

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