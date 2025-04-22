На Буковині фотопастка і дрон допомогли затримати порушників кордону

фото: ДПСУ

У Чернівецькій області порушників кордону затримали за допомогою сучасних технічних засобів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Так, в об’єктив фотопастки прикордонників, встановленої на одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією, потрапили двоє чоловіків, які рухалися в бік сусідньої країни. На перехоплення висунулася група реагування, до складу якої входив оператор БПЛА.

Затриманими виявилися мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей 1981 та 1994 років народження. Чоловіки планували через гори дістатися до Румунії, використовуючи онлайн мапу.

Стосовно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф.

Нагадаємо, на Буковині знайшли мертвим курсанта Національної академії ДПСУ.