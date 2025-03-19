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19 березня 2025, 12:53

Львів'янка "купила" дитину для сина, щоб його не мобілізували

19 березня 2025, 12:53
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У Харкові на злочинній схемі викрито львів'янку та місцеву лікарку. Жінки організували фіктивне батьківство для відстрочки від армії

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, восени 2024 року 61-річна мешканка м. Львів звернулась "по допомогу" до своєї подруги, яка працює у Харкові лікаркою-акушеркою.

Вона розповіла, що у її 31-річного сина двоє дітей, він є особою призовного віку, підлягає мобілізації на особливий період і не має законних підстав для отримання відстрочки від призову. Львів'янка попросила "врятувати" його від армії.

Лікарка підшукала вагітну жінку та за грошову винагороду запропонувала після пологів у свідоцтві про народження дитини як батька вказати сина подруги — начебто це його третя дитина.

У грудні 2024 року львів'янка приїхала до Харкова та зустрілась з матір'ю її майбутнього "онука". Вона передала жінці 400 доларів США як частину винагороди за "допомогу". А згодом зробила ще один переказ на суму 4200 грн. Також вона запевнила вагітну, що до досягнення дитиною трьох років щомісяця буде передавати гроші.

Наприкінці лютого 2025 року жінка народила хлопчика. Львів'янка самостійно поїхала до Харкова з нотаріально посвідченою заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю.

10 березня вона подала необхідні документи до одного із ЦНАПів у Харкові, де її і затримали правоохоронці. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Через декілька днів правоохоронці викрили й саму лікарку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Закарпатті водій швидкої перевозив фейкових "медбратів". Чоловік за тисячу доларів погодився доставити до кордону жителів Житомирської і Київської областей, які планували поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.

Раніше ми повідомляли, що адвокатка з Харківщини влаштувала бізнес на ухилянтах. Жінка брала з кожного громадянина до 6 тисяч доларів США.

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