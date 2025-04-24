Медична катастрофа на Закарпатті: лікарі без зарплат, пацієнти без ліків

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Про це стало відомо під час моніторингового візиту Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Андрія Крючкова, передає RegioNews.

За його словами, медична система в громаді фактично тримається на ентузіазмі та жертовності персоналу, який працює без належної оплати. Медики отримали лише аванси за березень 2025 року, а повної заробітної плати — досі не бачили.

Умови харчування — на межі виживання. На одну людину виділяється всього 40 гривень на добу, тоді як в інших лікарнях області ця сума коливається в межах 180 гривень.

Крім того, фіксується критична нестача медикаментів — лише близько 400 гривень на одну людину. Пацієнти або змушені купувати ліки власним коштом, або залишаються без лікування. Усе це — пряме порушення Програми медичних гарантій.

Крючков закликав органи місцевого самоврядування невідкладно втрутитися в ситуацію,відновити порушені права громадян та забезпечити належне фінансування медичного закладу.

Нагадаємо, за час війни держава відновила понад 950 медичних об'єктів та закупила для лікарень тисячі одиниць техніки й медичних приладів.