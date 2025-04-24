Медична катастрофа на Закарпатті: лікарі без зарплат, пацієнти без ліків
У Великоберезнянській громаді Закарпатської області зафіксовано шокуючі порушення прав людини щодо охорони здоров'я
Про це стало відомо під час моніторингового візиту Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Андрія Крючкова, передає RegioNews.
За його словами, медична система в громаді фактично тримається на ентузіазмі та жертовності персоналу, який працює без належної оплати. Медики отримали лише аванси за березень 2025 року, а повної заробітної плати — досі не бачили.
Умови харчування — на межі виживання. На одну людину виділяється всього 40 гривень на добу, тоді як в інших лікарнях області ця сума коливається в межах 180 гривень.
Крім того, фіксується критична нестача медикаментів — лише близько 400 гривень на одну людину. Пацієнти або змушені купувати ліки власним коштом, або залишаються без лікування. Усе це — пряме порушення Програми медичних гарантій.
Крючков закликав органи місцевого самоврядування невідкладно втрутитися в ситуацію,відновити порушені права громадян та забезпечити належне фінансування медичного закладу.
Нагадаємо, за час війни держава відновила понад 950 медичних об'єктів та закупила для лікарень тисячі одиниць техніки й медичних приладів.