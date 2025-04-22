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22 квітня 2025, 15:21

На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох чоловіків, які їхали "до дівчат на Паску"

22 квітня 2025, 15:21
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фото: ДПСУ
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В Закарпатській області прикордонники Чопського загону завадили спробі незаконного перетину українсько-словацького кордону двома громадянами України призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Чоловіків, що прямували у напрямку державного кордону легковим автомобілем, зупинили поблизу населеного пункту Оноківці. У транспортному засобі перебували троє громадян. Один із пасажирів запевняв правоохоронців, що разом з другом їде "до дівчат на Паску".

Прикордонники встановили, що чоловіки заздалегідь спланували незаконний перетин кордону та за грошову винагороду отримали від знайомого одного з них маршрут до кордону. Вони планували дістатися таксі до певної точки у прикордонні, звідки далі мали рухатися через ліс пішки.

Порушників кордону доставили у прикордонний підрозділ. Тепер їм загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники врятували двох молодиків, які намагались втекти до Румунії.

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