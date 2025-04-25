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25 апреля 2025, 18:29

На Закарпатье пограничники задержали злоумышленников, которые за 3000 долларов переправляли мужчину в Венгрию

25 апреля 2025, 18:29
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фото: ГПСУ
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Оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда разоблачили противоправную схему двух жителей Закарпатья, которые за денежное вознаграждение пытались переправить в Венгрию военнообязанного мужчину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что организатор схемы нашел "клиента" через общих знакомых. Свои "услуги" он оценил в 3000 долларов США. Переправщик встретил "клиента" в Ужгороде и сразу забрал у него деньги.

К перевозке закарпатец приобщил знакомую, которая доставила пассажира в населенный пункт Батрадь Береговского района. Женщину вместе с "клиентом" задержали, как только они остановились в определенной точке и покинули автомобиль.

У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и денежные средства – 2500 долларов США и 18000 гривен. Им угрожает уголовная ответственность.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали трех нарушителей, которые пытались ночью бежать в Румынию.

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