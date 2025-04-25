На Закарпатье пограничники задержали трех нарушителей, пытавшихся ночью бежать в Румынию

фото: ГПСУ

На границе с Румынией украинские пограничники задержали троих нарушителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией, остановили этой ночью пограничники отделения "Хищника" Мукачевского отряда.

Трое жителей Виноградовского района Закарпатья пытались попасть в соседнюю страну ночью. В час ночи мужчин задержали.

Во время задержания злоумышленники проигнорировали законные требования пограничников и попытались скрыться.

За совершенные правонарушения, предусмотренные ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст.185.10 КУоАП, на мужчин составили протоколы, дело направили в суд.

Напомним, на Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух мужчин, которые ехали "к девушкам на Пасху".