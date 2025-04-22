фото: Держмитслужба

У вихідні у пункті пропуску на Закарпатті митники задокументували незаконне ввезення готівкової валюти на суму понад мільйон гривень

Про це передає RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Гроші виявили у 61-річного жителя Закарпаття під час перевірки його авто. Хоча перед митним контролем водій свідомо обрав "зелений коридор", засвідчуючи правомірні дії для перетину українсько-словацького кордону.

Незадекларовані 40 тисяч доларів митники виявили під переднім пасажирським сидінням авто. Водій при цьому повідомив, що перевозив валюту з Чехії до України на прохання знайомого.

За даним фактом митники склали адмінпротокол. Готівку, яка не перевищувала встановлений законом ліміт – 10 тисяч євро, чоловікові повернули, а решту – вилучили до винесення рішення у справі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині виявили контрабанду брендового одягу та прикрас на 1,2 мільйона гривень.